Tallinn nõuab riigilt haigla projekteerimiskulud välja

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul saavad nad aru, et rahastuse äravõtmine oli poliitiline otsus, aga kas karistati linnavalitsust või Eesti inimesi? Foto: Andras Kralla

Eile ootamatult Tallinna Haigla rahastamisotsuse tühistamisest teada saanud Tallinna linnavalitsus kavatseb linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tekkivad projekteerimiskulud riigi käest kas või kohtuga välja nõuda.

Linnavalitsus lähtub sellest, et neil on keskvalitsusega siduvad suhted Tallinna Haigla rajamiseks. "Meile on antud sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingu kaudu juriidiline signaal sellest, et riik haigla ehitust toetab. Kui on signaal siis on ka vastutus, haldusjärjepidevus. Kui omavalitsusel tekkis kulu, siis tuleb see kompenseerida, vähemalt projekteerimise eelarve osas. Me alustame sel teemal läbirääkimisi ja kui ühist arusaama ei teki, siis hakkame kohtu kaudu lahendama," rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart reedel antud pressikonverentsil.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev