Riik kavatseb Tallinna Haigla toetuse ära võtta

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti jaoks on Tallinna Haigla olnud esmatähtis poliitiline prioriteet Foto: Andras Kralla

Euroopa Liidu taastekava Eesti osa vähenemise tõttu otsustas valitsus, et vähemprioriteetsed on ning taasterahastu toetusest ilma jäävad Tallinna Haigla ja Haapsalu raudtee.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus peaministri ülesannetes ütles valitsuse pressikonverentsil, et Euroopa taastekava on vahepeal vähendatud 130 miljoni euro võrra, ehitushindade tõus on projektid kallimaks teinud 350 miljoni võrra. Seepärast võeti projektide seast välja Turba-Risti raudtee ja meditsiinikopterite projekti kõrval ennekõike Tallinna Haigla, sest sealsed riskid projekti nurjumiseks ülekulu või ajakulu tõttu olid kõige suuremad.

