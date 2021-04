Tallinna suurhaigla ehitamiseks küsitakse eurorahadest 100 miljonit vähem

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus Foto: Liis Treimann

Valitsus küsib Euroopa Komisjonilt taasterahastu kavast Tallinna suurhaigla ehitamiseks 380 miljoni euro asemel 280 miljonit eurot.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et nad esitavad Euroopa Komisjonile uue taotluse, kus Tallinna suurhaigla osakaal on taasterahastu nimekirjas väiksem. Euroopa Komisjon on valitsusele öelnud, et 380 miljonit eurot haigla ehitamiseks on Eesti umbes miljardi suuruse taasterahastu paketis liiga suure osakaaluga.