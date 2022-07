Putin: me ei ole Ukrainas millegi tõsisega veel alustanudki

Vladimir Putin. Foto: Sputink/AFP/Scanpix

Venemaa president Vladimir Putin hoiatas, et kui Lääs soovib Venemaad lahinguväljal lüüa, siis võib seda lahkelt proovida, kuid see oleks Ukraina jaoks tragöödia. Samas ei ole tema sõnul Venemaal midagi läbirääkimiste vastu.

Reutersi andmetel rääkis Putin Vene duuma juhtivatele liikmetele peetud kõnes, kuidas nende teada tahab Lääs võidelda kuni viimase ukrainlaseni välja. "See on ukrainlastele tragöödia, aga kõik viitab, et just nii läheb," lausus Putin.

