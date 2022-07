Ettevõtlusministri kohalt lahkuv Andres Sutt: kahju on ikka, äge sõit oli

Reformierakondlane Andres Sutt lahkub ministrikohalt. Foto: Liis Treimann

Uues valitsuses läheb ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri portfell Reformierakonna käest Isamaale. Ametist lahkuv Andres Sutt tõdes, et kahju on küll, kuid selline see kompromiss tuli.

Andres Sutt sõnas, et nüüd läheb ta tagasi riigikokku. „Natuke kahju on alati, aga poliitika on dünaamiline ja meeskonnamäng,“ ütles ta. „Oluline on, et koalitsioonilepe sündis.“ Riigikogus lubas ta jätkata Eesti ettevõtluse eest seismist.

