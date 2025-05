Raadiohommikus: miks uus tehas avati Lätis, aga mitte Eestis?

Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Hinnavaatlus.ee portaali asutaja Tanel Raua sõnul on nende platvormil kuvatud toodete ja hindade hulk pea kolmekümne aastaga tohutult kasvanud – praegu on portaali kaudu võimalik näha 3 miljonit toodet ja rohkem kui 6 miljonit hinda.

Kuula saatest, mida räägitakse hinnavõrdlusfoorumites ja miks soovib seal oma mõtteid avaldada kümme tuhat inimest. Uurime, kuidas portaal tagab hindade õigsuse ja kui turvaline on sealtkaudu järelturult tooteid osta. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Globaalne pilk”. India ookeanis asuv Sri Lanka kuulutas ametliku pankroti välja 2022. aastal. Riigis said otsa kütus, kodudes polnud elektrit. Mida aga Sri Lanka endast kujutab? Kes seal elavad ning missugused on nendevahelised suhted? Kas välismaalastest ettevõtjatesse suhtutakse seal hästi ning kas sarnaselt mitme teise Aasia riigiga on ka seal suur Vene turistide sissevool? Sel ja veel mitmetel teistelgi huvitavatel teemadel tuleb juttu saates.

Saates on külas rännumees Rene Satsi ja Sri Lankal elav ja tegutsev ettevõtja Krõõt Laesson . Saadet juhivad Eget Velleste ja Pille Ivask.

12.00–13.00 "Kinnisvaratund". Räägime riigiarhitekti rollist ja suhtlusest arendajatega. Kes peaks parandama metsa läinud arenduse, mis on iga arendaja õudusunenäos, kuidas hoida ära ametnikega kemplemist ja kuidas tuleks asjaajamist ümber teha, sellest räägivad riigiarhitekt Tõnis Arjus ja kinnisvaraettevõtte Liven juht Andero Laur.

Arendaja esitab saates soovitusi riigiarhitektile ja riigiarhitekt arendajale. Saadet juhib Siim Sultson.