Tagasi 27.05.25, 10:51 Eesti suurim jaekett kaotas kasumit kahel põhjusel Coop Eesti kogukasum kukkus mullu kümnendiku võrra ning ka jaeketi käive jäi tunamullusele alla. Kaubandusketi juhi Rainer Rohtla sõnul tõi kehvemad tulemused inimeste ostujõu langus.

Coop Eesti juht Rainer Rohtla näeb juba märke inimeste ostujõu taastumisest.

Foto: Andras Kralla

Jämedalt poole kasumi langusest põhjustas Rohtla sõnul töötajate palkade tõstmine ja teise poole hinnatõusu jätmine klientidele edasikandmise asemel Coopi kuludesse.

“Võttes arvesse, et piima hind on täna kõigi aegade kõrgeimal tasemel ja rasva hind maailmaturul samamoodi, siis igale pakile, mis kauplusest välja läheb, maksame peale. See kõik peegeldub loomulikult ka kasumis, sellepärast et tarbija hinnatase hoitakse jõuga allpool, kui see tegelikult oleks,” rääkis Rohtla Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lisaks tuli intervjuus juttu palgasurvest, Coopi tänavustest tulemustest, ilma mõjust tarbimisele, liha ja teiste toodete hinnast ning eesootavast käibemaksu tõusust.

Küsis Laura Saks.