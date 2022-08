Toidutootjad said lõpuks oma tahtmise

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp on tänulik, et maaeluministeerium nende soove arvesse võttis. Foto: Raul Mee

Sügisel saavad toiduainetööstuse ettevõtted taotleda toetust, et investeerida alternatiivsetesse kütuseallikatesse, kuna eesootaval talvel võib Euroopat ähvardada gaasipuudus. Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhi Sirje Potisepa sõnul on see hea uudis, et nende muresid ja soove on lõpuks kuulda võetud.

Eelnõu on alles kooskõlastusringil ja kuigi toetused võiks olla juba jagatud, siis Potisepp on tänulik, et üldse midagi toimub. „Parem hilja kui mitte kunagi,“ ütles ta. Investeeringutoetust saavad taotleda ettevõtjad, kelle põhitegevusalaks on toiduainete tootmine või joogitootmine.

