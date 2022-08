Uudised

Raadiohommikus: börsihiiglaste tulemuste turmtuli

Enefit Greeni aktsionäride üldkoosolek. Foto: Liis Treimann

Neljapäevases hommikuprogrammis tulevad kohe pärast Enefit Greeni, Nordeconi ja Merko tulemuste avalikustamist neid kommenteerima börsifimade juhid.

Enefit Greeni tulemusi kommenteerib juhatuse liige Veiko Räim, Nordeconi tulemusi juhatuse esimees Gerd Müller ning Merko tulemusi juhatuse esimees Andres Trink. Lisaks räägime Äripäeva uuriva ajakirjaniku Eliisa Matsaluga, kes koostöös ajakirjaniku Grzegorz Szymanowskiga tegi loo, kus Eesti väikefirma kisti suurde võõrtööjõuga kauplemise skeemi. Kuulame uut ametiühinguliidrit, keda intervjueeris Marge Ugezene.

Stuudios Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Luubi all". Seekordses "Luubi all" saates kuuleb raadiolugu kolmandate riikide töötajatest, keda on Eestis ära kasutatud. Haavatavas olukorras välistöötajaid kasutatakse meie ümber ära iga päev, kuigi meil tihtipeale sellest õrna aimugi ei ole. Olukord ei ole muutunud ka pärast Ukraina sõda, tööinspektsioon on tänavugi tuvastanud mitmeid juhtumeid, kus ka põgenikke on sunnitud töötama ebaõiglastes tingimustes. Lisaks töötajate lugude kõlab saates ka intervjuu inimkaubanduse ohvrite nõustamise teenuse juhi Sirle Blumbergiga, kelle osakond puutub aastas kokku pea 700 inimesega, kes on Eestis hätta sattunud.

Raadiolugu valiti Eesti ajakirjanduspreemiate konkursil 2021. aasta parimaks podcastiks, esimest korda kõlas see eetris eelmise aasta lõpus,

Saatejuht on Eliisa Matsalu.

12.00–13.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Saates tuleb juttu tehisintellektist ehk AI-st ning selle rakendamisest erinevates majandussektorites. Kuuleme, mis see tehisintellekt on, kuidas teda õpetada, mis on tema suurimad puudused ning kuidas ettevõtted temast kasu saavad lõigata.

Selleks oleme saatesse kutsunud Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonna Ärikorralduse Instituudi lektori ja Georgia Osariigi Ülikooli, Robinsoni-nimelise Ärikooli, Insight instituudi teaduri Tarmo Koppeli.

13.00–14.00 "Autojutud". Seekordse autosaate külaliseks on Eesti üks staažikamaid ja tuntumaid uute autode müüjaid Jussi Pärnpuu. 1992. aastal sai filoloogi haridusega noorest pereisast tänu juhusele tollase Audi keskuse tegevjuht. Ümberringi valitses meeletu vaesus ja puudus, enamus eestlasi ei saanud lubada endale isegi uuest Lääne autost unistamist. Vaid 15 aastat hiljem avas Pärnpuu juhitav Auto 100 aga Tallinnas ametliku Lamborghini esinduse.

Saates kirjeldabki Pärnpuu, mismoodi uute autode ärid 90ndate alguse Eestis üldse tegutsesid ning tänu millele või kellele said inimesed – autokaupmehed nende hulgas – nõnda kiiresti üha jõukamaks. Juttu tuleb ka Eesti autoostja eripärast, autonduse trendidest ja paljust muust.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saates räägime seekord, millised võimalused on tööandjal töötajale sõidukulude hüvitamiseks. Uurime, kas ja millal on töötajal õigus küsida hüvitist tööle sõitmiseks, ning kui see õigus on olemas, siis milliste dokumentide alusel maksmine toimub. Mida peab silmas pidama tööandjale kuuluva sõiduki kasutamisel ja palju muudki.

Stuudios on advokaat Merili Laansoo advokaadibüroost Lindeberg ja teabevara toimetaja-projektijuht Eve Noormägi.

