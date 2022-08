Uudised

Erakondade reitingud: SDE möödus Isamaast ja Eesti 200st

Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakonna koalitsioonikõnelustel. Foto: Andras Kralla

Viimaste Norstati ja MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,4%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 19,8%, ja Keskerakonda 16,3% valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on viimase kahe nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra tõusnud ning on taas üle 34%. EKRE toetus on viimased neli nädalat püsinud 19-20% vahel. Keskerakonna toetus on viimaste tulemuste põhjal samal tasemel, kuhu ta langes pärast Ukraina sõja algust.

