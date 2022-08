Uudised

Riigikontroll tõi töötukassa koolitustes välja hulga puudusi ja nõuab nende kontrollimist

Riigikontroll leiab, et töötukassa peab selgeks tegema, millisest koolitusest on töö leidmisel kasu ja kontrollima koolituse taset. Samuti tõi kontroll välja, et töötukassa ei jälgi, kas pärast koolitust läheb inimene õpitud valdkonda tööle.

Ehkki töötukassa pakub koolitusi üha rohkem ja selleks kulub aina suuremaid summasid, puudub töötukassal ülevaade sellest, kas koolitusest on uue töö leidmisel kasu, edastas riigikontroll pressiteates. Analüüs näitab, et aasta jooksul pärast koolitust on tagasi tööturule jõudnud kolmveerand töötutest, õpituga seotud töökoha on leidnud vähem kui pooled. "Töötukassa ei saa võtta koolituste osas üksnes vahendaja rolli, vaid peab rohkem pöörama tähelepanu pakutava kvaliteedile," kirjutab kontroll.

