Töötus on Eestis 5,8 protsenti

Krõbe praamipileti hind paneb eestlaseid saarte asemel hoopis välismaale minema

Suursaartele reisinud välisturistide arv juulis kasvas 3,4% eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Siseturism on aga raugemas, sest praamihinnad on tõusnud ja inimesed eelistavad minna välismaale. Tähelepanelikud kaasmaalased on saartel märganud, et turistide seas kuuleb palju saksa keelt, mida varem pole nii rohkelt kuulda olnud.

