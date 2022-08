Euroametnikud ei taha Eesti meeletut hinnatõusu mõista

Kaupo Kolsari hinnangul on hetkel tõsine oht, et eurorahastusega projektid jäävadki pooleli ja raha tuleb tagastada. Foto: Raul Mee

Ehituslepingute muutmisel tundub kõige suurem takistus see, et euroametnikud ei suuda või ei tahagi aru saada, et Eesti kõrge inflatsioon ja suur hinnatõus tulenevad otseselt Ukraina sõja mõjust, muretses Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Astlanda Ehituse juhatuse esimees Kaupo Kolsar Eesti ehitusturu olukorda arutavas intervjuus Ehitusuudistele.

Kolsari sõnul on Balti riikide inflatsioon Kesk-Euroopast kordades suurem ja selle põhjus on lihtne, sest endise Nõukogude Liidu liikmena oleme ajalooliselt oluliselt rohkem seotud Venemaa, Valgevene ja Ukraina turuga, mis on olnud meie üsna suured majanduspartnerid. „Vanas Euroopas peetakse ettevõtte mõistlikuks äririskiks 3–4protsendilist hinnakõikumist ja nende inflatsioon jääbki praegu selle riski piiresse. Meil aga on see juba kordades ületatud. Euroopa ametnikelt hinnatõusu kompenseerimisele kooskõlastuste saamise keerulisus võibki olla tingitud sellest, et võetakse hoiak valedel alustel," ütles Kolsar Ehitusuudistele antud intervjuus

