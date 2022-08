Hesburgeri ja Linnamäe koostöö taustal liiguvad jutud järjekordsest tehingust

Uuring paljastab pandeemia valu: iga teine naine tunnistab tööl läbipõlemist

Kuigi paljud tööandjad on kõvasti pingutanud, et pandeemia esimesest aastast õppida, näiteks rakendades hübriidseid töömudeleid, on koroonakriis tekitanud naistes stressi ja pinget ning läbipõlemine on jõudnud murettekitavalt kõrgele tasemele, kirjutab Deloitte’i Baltikumi juhtivpartner Kristine Jarve ettevõtte uuringu „Women at Work Global Outlook“ kokkuvõttes.

Kuigi paljud tööandjad on kõvasti pingutanud, et pandeemia esimesest aastast õppida, näiteks rakendades hübriidseid töömudeleid, on koroonakriis tekitanud naistes stressi ja pinget ning läbipõlemine on jõudnud murettekitavalt kõrgele tasemele, kirjutab Deloitte’i Baltikumi juhtivpartner Kristine Jarve ettevõtte uuringu „Women at Work Global Outlook“ kokkuvõttes.