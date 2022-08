Uudised

Raadiohommikus: kui ränk kriis on tulemas?

Swedbanga peaökonomist Tõnu Mertsina Foto: Andras Kralla

Swedbank tuli kolmapäeval välja kainestava majandusprognoosiga ning neljapäevases hommikuprogrammis uurime panga peaökonomist Tõnu Mertsinalt, kui rängalt see kriis meid tabada võib ja kaua see raske aeg kestab.

Hommikuprogrammi otsestuudios analüüsime kinnisvaraturu lähiaja väljavaateid Investor Jaak Roosaarega. Kuidas suhtuda ennustusse, et kinnisvara hinnad lähevad langusesse?

Pool aastat Ukraina sõda. Koos toimetaja Karl-Eduard Salumäega analüüsime toimunut ja hindame tulevikku.

Stuudios on ajakirjanikud Anete Hela Pulk ja Igor Rõtov.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägime kõrgharidussüsteemi valupunktidest, õppimisvõimalustest Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, samuti elukestvast õppest ja kannapöörde tegemisest erialavalikul.

Saates on külas kõrgkooli Mainor magistriõppe juht Janus Paurman ja AS Mainori talendijuht Ljudmila Pihel. Ljudmila on ka kahekordne Mainori vilistlane, kes läheb sügisest uuesti õppima. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 “Globaalne pilk”. Seekordne saade räägib Euroopa murelapsest Ungarist. Arutame, kuidas Ungari peaminister Viktor Orban laveerib Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, kuidas on kujunenud Ungarist maailma konservatiivide eeskuju ja suur lemmik ning missugused on Ungari suhted Hiinaga. Samuti mõtiskleme, mis raputust oleks tarvis, et Orban oma troonilt kukuks.

Saates arutlevad Eesti välispoliitika instituudi juht Kristi Raik ning Avatud Eesti Fondi juht ning Ungari endine aukonsul Mall Hellam. Saadet juhib Pille Ivask.

12.00 – 13.00 “Kinnisvaratund”. Jaekaubanduse teemalises saates on külas Capital Milli investeeringute juht Kristjan Kivipalu, kelle käest uurime kui suurt kahanemist näitavad jaekaubanduses müügimahud ning kui optimistlik või pessimistlik tulevikuvaade kaubanduses hetkel on. Kivipalu tutvustab saates, millistele müügipindadele nähakse kaubanduses praegu suuremat potentsiaali ning ka seda, millised on kaubandusvaldkonnas sõlmitud üürilepingud.

Samuti räägime saates ka e-kaubandusest, inflatsioonist, jaekaubanduse rentaablusest ja kaubandusse investeerinud investorite tootlustest. Saatejuht on Lauri Leet.

13:00 – 14:00 “Tehnoloogiakompass.” Saate põhiteemaks on digitaliseerimine. Saatekülalised räägivad, kuhu ühiskond digitaliseerimise megatrendi tuules tüürib, ning mida on ettevõtetel sellega kaasa minemisest võita. Tuuakse mitmeid näiteid digitaliseerimisest nii kaubandus-, logistika- kui ka telekomi valdkondadest. Samuti räägitakse era- ja avaliku sektori koostööst ning selle väljakutsetest digitaliseerimisel.

Külas on äri- ja tarkvaraarenduse ettevõtte Net Groupi tegevjuht Priit Kongo ja Telia kliendilahenduste osakonna juht Reimo Lepp. Saadet juhib Gregor Alaküla.

15:00 – 16:00 “Riskiraha”. Eestis tegutsevaid riskikapitalifonde ja nende võtmeisikuid tutvustavas sarjas saavad sel korral sõna Eesti esimese idufirmade kiirendi Startup Wise Guys asutajad Herty Tammo ja Dag Ainsoo, riskifondi The Better Fund rajaja Liina Laas, igihalja riskifondi Thorgate Ventures üks asutaja Raido Pikkar ja Karma VC asutaja Margus Uudam.

Saatest selgub, mis võtetega teistest riskifondidest suuremat tootlust teenida, kuidas võiks Eestis veelgi rohkem ükssarvikuid ehk palju väärt idufirmasid olla, kuidas tunda ära suureks kasvavad ideed ja võimekad ettevõtjad. Saate pani kokku Rivo Sarapik. Saade oli esmakordselt eetris juunis.

