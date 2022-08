Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: kuumad teemad kinnisvarahalduses, sTARTUp day ja pereettevõtete võlu

Forus Halduse tegevjuht Teet Raudsep Foto: Raul Mee

Äripäev reastab teist aastat parimaid pereettevõtteid ja korraldab esimest aastat pereettevõtete konverentsi. Reedeses hommikuprogrammis räägime konverentsi korraldaja, programmi- ja ärijuhi Lisanna Männilaanega pereettevõtlusest Eestis.

Iduettevõtete ajakirjanik Signe Sillasoo on Tartus Baltikumi kõige olulisemal iduettevõtete üritusel: sTARTUp Dayl. Võtame ühenduse ja uurime meeleolu ning teemasid, mis praegu iduettevõtjatele kõige põrutavamad on.

Sel nädalal on Äripäevas juttu olnud kinnisvarast ja selle hindadest. Ka kinnisvarahalduses on sügise hakul vaja hindade poolest kalliks hooajaks valmistuda. Mis on praegu kõige akuutsemad teemad selles vallas, räägime Forus Halduse tegevjuhi Teet Raudsepaga.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Linda Eensaar ja uudistetoimetaja Anete Hela Pulk.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussari: Soraineni sagedus". sTARTUp Day toimumise päeval tuleb saates tuleb juttu idufirmade käekäigust Eestis. Täpsemalt keskendutakse süvatehnoloogia ettevõtetele. Saatekülalisteks on advokaadibüroo Sorainen advokaat Mirell Prosa ning Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Saadet juhivad Oliver Ämarik ja Mario Sõrm.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Saates võtavad nädala tähtsamad teemad ette Äripäeva ajakirjanikud Karl-Eduard Salumäe, Martin Johannes Teder ja Delovõje Vedomosti ajakirjanik Dmitri Fefilov.

Juttu tuleb paljudele pahameelt tekitanud elektribörsist, aga ka miinuses elektriarvetest, karmidest majandusprognoosidest ning Venemaa sõjast Ukrainas, mis on nüüdseks kestnud pool aastat.

12.00-12.15 "Obskuurne majandus". Sõda ja võllanaljad on ajast-aega kokku käinud. Nii lihtsalt elatakse raske aeg üle. Ukrainlased viisid aga kokku võllanaljad, roppused, abieluettepanekud ning mürsud ning kokku on see riigi kaitsmiseks vajaliku raha saamine. Vähemalt piskugi – abiks ikka.

Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Sel korral on kiiresti kasvavatele ettevõtetele keskenduvas saates külas Freezedry OÜ omanik ja juht Mermi Kangur. Juttu tuleb ettevõtte algusest, praegustest suurimatest murekohtadest, kiirest kasvust, juhtimisest ja paljustki muust.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Veritsushaigused tunduvad sageli hirmutava ja kauge teemana. Eelkõige meenub hemofiilia, kuid paljud meie hulgast ei oska arvatagi, et põevad ka mõnda veritsushäiret. Kui juhuslik sisselõige tähendab vajadust sõrm pikemaks ajaks kinni siduda või probleemiks on kergesti tekkivad sinikad, siis tasub tähele panna, kas ka teised on korviplatsil sama lapilise nahaga.

Seekordses saates räägib Põhja-Eesti Regionaalhaigla hematoloogiakeskuse juhataja Mariken Ross veritsushaigustest. Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

