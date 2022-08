Uudised

Kuula kell 11.00 otsesaadet suurettevõtja Ain Hanschmidtiga

Suurettevõtja Ain Hanschmidt. Foto: Liis Treimann

Tänases Äripäeva raadio otse-eetri saates kell 11.00 räägime kõige põletavamatel teemadel investeerimisettevõtte Infortar juhatuse esimehe, suurettevõtja ja investori Ain Hanschmidtiga.

Hanschmidt rääkis eelmisel sügisel Äriplaani konverentsil, et majanduses on suvi juba kätte jõudnud. SKP kasvas toona kiiresti, tulevikku vaadati optimistlikult. Samas tõdes ta, et ettevõtjad vajavad hinna- ja finantsstabiilsust, mida toona polnud. Uurime Hanschmidtilt, kuidas ta praegust majanduse olukorda näeb ja kas mingist stabiilsusest saab enam üldse unistadagi.

