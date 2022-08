Nädala lood. Hullud ajad üüriturul ning jant Vene gaasiga

Viljandis kinnisvara arendav ettevõtja Raul Alliksaar märkis, et nemad on üürihindu tõstnud 5-10%. Seda just vanemate korterite puhul, sest uusarenduses on hinnad kohe kõrgemad. Alliksaar ütles, et ehitushind on neil sama, mis Tallinnas, kuid üürihinnad võrreldes Tallinnaga poole odavamad. „Kui me uue arenduse teeme, siis olemasolevate hindadega ei vea välja,“ sõnas ta ja lisas, et kui ruutmeetri ehitushind on 3000 eurot, aga üürihind peaks olema viis eurot ruutmeeter, siis on tasuvusaeg 50 aastat. "Kellele sellist äri vaja on," nentis ta. Foto: Liis Treimann