Strateeg: eurol on ruumi veel madalamale langeda

Investorid on suurendamas panuseid Euro vastu, otsustades valuutakurssi lühikeseks müüa. Foto: Reuters/Scanpix

Investorite panused, et euro väärtus langeb, on jõudnud kõrgeimale tasemele pärast seda, kui pandeemia rohkem kui kaks aastat tagasi Euroopat tabas. Oht, et rekordilised energiahinnad tõmbavad piirkonna majanduslangusesse, aina suureneb.

Euro suhtes kasvavaid panuseid toetavad ka USA Föderaalreservi signaalid, mida Jerome Powell reedel kinnitas, et nad jätkavad intressimäärade tõstmist kasvava inflatsiooni vastu võitlemiseks isegi väikese aeglustumise korral.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev