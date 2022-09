Uudised

8. september







Keit Pentus-Rosimannus kandideerib Partsi asemele Euroopa Kontrollikotta

Kallase ja Pentus-Rosimannuse eestvedamisel sai Reformierakond viimastel valimistel 34 mandaati, ning on sõlminud vahepeal kaks koalitsioonilepet. Nüüd soovib rahandusminister liikuda aktiivsest poliitikast kaugemale Foto: Andras Kralla

Valitsus esitab Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks Keit Pentus-Rosimannuse. Isamaa valitsusdelegatsioon ei toetanud Pentus-Rosimannuse kandidatuuri.

„Keit Pentus-Rosimannusel on suur kogemus riigivalitsemise ja finantsvallast. Ta on tõestanud end järjekindla finantsdistsipliini nõudlejana nii parlamendi rahanduskomisjonis kui ka rahandusministri töös, ta on kokku pannud kolm eelarvet ja suutnud kriisiaastatel hoida riigi rahandust rangetes raamides,“ ütles peaminister Kaja Kallas.

