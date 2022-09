Eesti ettevõtted punnivad Venemaal edasi: asi läheb üha jaburamaks

Metaprinti juht Martti Lemendik väitis, et Venemaa riigijuhid proovivad paanikat ja ärevust ära hoida ning mitte sekkuda inimeste eraellu ning ettevõtlusesse, kui pole tungivat vajadust. Foto: Liis Treimann

Eesti ettevõtjad jätkavad praegu oma tegevust Venemaal: seni pole riik neile teadet ettevõtte riigistamisest saatnud ning töötajaid pole veel sõtta kutsutud. Kuigi olukord pole kaugeltki enam mõistlik, kavatsevad ettevõtjad hambad ristis naaberriigis vastu pidada.

Kergmetalli tootva ettevõtte Metaprinti tootmises Peterburi lähedal on tööl enam kui 50 inimest. Ettevõtte juht Martti Lemendik nentis Äripäevale, et mobilisatsiooniga seotud info on veel liiga värske ja järeldusi on vara teha.

