Kaitsevägi: otsene sõjaline oht Eestile ei ole suurenenud

Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm Foto: Liis Treimann

Venemaa otsus ametlikult käivitada mobilisatsioon on oluline sündmus, kuid see ei tõsta veel otsese sõja ohtu Eestile, ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm. Siiski ollakse valmis edasisteks sammudeks.

"Meil on vastumeetmete paketi ettevalmistamine lõpetamisel, esitame selle kaitseministrile, nii et ei saa öelda, et midagi ei pea tegema. Aga see paber (otsus mobilisatsiooni väljakuulutamise kohta - toim) otsest sõjalist ohtu Eesti riigile ei suurenda. Kui näeme täpselt, millised toimingud järgnevad, siis saame adekvaatselt reageerida. Kindlasti ei tohi selle sammu tähtsust pisendada," ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm täna pressikonverentsil.

