Nädala lood. Ehitusfirma kavaldas maksuameti ja kohtutäituri üle ning selgemaks saanud ettevõtete energiatoetused

Ehitusfirma viis riigihangetelt võidetud raha Leetu peitu. Foto: Andras Kralla

Lisaks Venemaa pingelistele sündmustele kõnetasid Äripäeva lugejaid sel nädalal veel ka raju lugu sellest, kuidas üks ehitusfirma riigihangetelt võidetud raha Leetu viis ning ka ettevõtetele laienev energiatoetus.

Nädalat alustasime looga Eesti võlgadesse kukkunud ehitusettevõtjast Lasten Ehitusest, mille juht Raimo Kotkas kavaldas maksuameti ja kohtutäituri üle, lastes kanda riigihangetelt saadud raha oma Leedu kontole.

Kuigi enda sõnul peitis ta maksuameti eest raha Leetu vaid seetõttu, et saaks vähemalt alltöövõtjatele arved ära maksta, jäi ta lõpuks ka neile võlgu. Rahata jäänud alltöövõtjad aga Kotka juttu ei usu ja arvavad, et too pigistas võlgades ettevõttest välja kõik, mida pigistada andis.

“Kas siis, kui me veel tööd tegime, oleksime pidanud kõik raha andma maksuametile ja siis oleksime jäänud veel rohkem võlgu, et te saaksite veel rohkem kirjutada? Kas see oleks siis normaalne või mis siis tegema oleks pidanud?” kirjeldas Lasten Ehituse juhatuse liige Raimo Kotkas enda jaoks justkui lootusetut olukorda. Loe lugu edasi siit.

Ehitust puudutas veel teinegi Äripäeva lugejatele korda läinud lugu. See rääkis sellest, et Rootsi intressitõus lööb sealsele elamuehitusele hingekella. Loe seda siit.

Hoiu-laenuühistu prantsatas pankrotti

Äripäev on aastate jooksul hoiu-laenuühistutest palju kirjutanud, see nädal tõi uudise, et üks ühistu, kahtlaste liitumistingimuste ja kõrgete hoiuseintressidega silma paistnud Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu on läinud pankrotti. Ettevõtte siseellu süüvinud pankrotihaldur Martin Krupp kahtlustab juhtimisviga.

„Välistada ei saa ka püramiidskeemi,“ leiab Krupp, et hoiustajatele võidi teha intressimakseid uute hoiuste arvel.

Ettevõtte juht Maksim Sorokin on selgitanud Krupile ühistu põhjavajumist koroonapandeemiaga: projektide tähtajad venisid, ühistule tekkis kinnisvaraprojekte tehes suur konkurents ja hinnad kõikusid. Loe pikemalt siit.

Energiatoetused said selgemaks

Viimasel ajal on üpris palju kirjutatud ka energiatoetustest ja nüüd sai pilt selgemaks ka ettevõtjate jaoks. Valitsus laiendab elektri universaalteenuse pakkumist ka mikro- ja väikeettevõtetele ning MTÜdele.

Universaalteenusele antakse seaduse vastuvõtmise korral ligipääs mikro- ja väikeettevõtetele ehk kuni 50 töötaja ja 10miljonise aastakäibe või bilansimahuga ettevõtetele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Tingimusel, et nende aastane elektritarve ei ületa 1 gigavatt-tundi. Universaalteenust pakutaks ettevõtetele alates novembrist kuni tuleva aasta lõpuni.

Suurettevõtete jaoks töötatakse välja aga likviidsusmeetmeid ehk sisuliselt hakkab riik pakkuma neile võimalusi võtta elektriarvete maksmiseks laenu.

15 aastat kriisikindlaid lepinguid

On aga ka neid, kes on nautinud aastaid kestvaid tulusaid lepinguid. Tuntud ärimeeste trio jõudis mullu poolele teele ülitulusaks osutunud pealinna koolide haldamise lepingutega, mis sõlmiti 30 aastaks endise Tallinna linnapea Jüri Ratase ajal. Seejuures kujunes lõppenud aasta neile ajaloo üheks edukaimaks.

Ettevõtjate Urmas Sõõrumaa, Jaanus Otsa ja Olaf Hermani firmadele on toonud palju kära tekitanud Tallinna koolide haldamise lepingud viimase 15 aastaga kümneid miljoneid eurosid kasumit ning omanikele on dividendidena välja makstud kokku üle 16 miljoni euro. Loe edasi siit.

