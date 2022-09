Ajaloolised sidemed: Confido peatset eksomanikku seob Linnamäega nii mõndagi

“Ma arvan, et ma ei pea väga pikalt kirjeldama hakkama,” jäi Tarmo Laanetu Linnamäed iseloomustades diplomaatiliseks. Foto: Andras Kralla

Kui Äripäev Confido õige pea endise suuromaniku Tarmo Laanetuga Margus Linnamäest sel kevadel rääkis, muutus ta salapärasest ettevõtjast kõneledes kidakeelseks.

Laanetul ja Linnamäel on ühine taust, mõlemad on seotud Setumaaga. Laanetu isa on setu, pärit Värska lähedalt. Linnamäe juured on samuti Setumaal ja ta on ka kohaliku kultuuri aktiivne toetaja. Laanetu ja Linnamäe teavad teineteist juba pea kolm aastakümmet.

