Britid viivad pooled oma sõdurid Eestist koju

Briti sõdurid Tapal märtsikuus. Foto: Reuters/Scanpix

Sajad Briti sõdurid lahkuvad NATO lubadustest hoolimata jõulude ajal Eestist tagasi kodumaale. Seda hoolimata Eesti valitsuse ootusest kuni 2000 sõduri riiki jäämisest, millele oleks veel lisandunud mõni sada.

Allikad kinnitasid ajalehele The Times, et Eestist viiakse ära 700 Briti sõdurit ja brigaadi asendamiseks plaane ei ole. Eestisse jääb 900 Briti sõdurit üksusest Tema Majesteedi Kuninglikud Husaarid ehk King's Royal Hussars. Briti julgeolekuallikas ütles The Timesile, et ülejäänud sõdurid on valmisolekus moodustamaks Eestis brigaadisuurune üksus, kuid ei paikne alaliselt Eestis.

