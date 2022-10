Uudised

Raadiohommikus: kaupluste ja hotellide tervis ning seis turgudel

Helen Sildna annab teisipäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis intervjuu. Foto: Andres Haabu

Äripäeva teisipäevases hommikuprogrammis võtame süvendatud tähelepanu alla Eesti kaupluste tervise, lisaks uurime, kuidas läheb hotellidel.

Samuti esitame programmis õigustatud küsimuse – millal lõpuks turud tõusma hakkavad.

Intervjuu annavad Jaan Martin Raik investor Toomase meeskonnast, Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv, Narva Hotelli juhataja Vladimir Aret ja Tallinn Music Weeki asutaja Helen Sildna.

Stuudios Ken Rohelaan ja Meelis Mandel.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Eramaja ehitus”. Saates räägib Uponori tootejuht Peeter Soovik põrandakütte tõusvast trendist. “Põrandaküttel on radiaatorite ees mitmeid eeliseid, näiteks oluliselt madalam on pealevoolutemperatuur. Põrandaküte tagab ka teatud tervislikud hüved – niiskema õhu ja tolmuvabaduse,” ütles Soovik. Saates tuleb juttu sellest, millega tuleks arvestada uue eramu ehitamisel, et põrandaküte oleks kvaliteetne. Samuti selgub, kuidas juba olemasolevasse majapidamisse põrandaküte rajada.

Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Seekord võtavad Äripäeva börsiajakirjanikud Jaan Martin Raik, Juhan Lang, Simo Sepp ja Jana Saarkoppel otsesaates kokku tormilise septembrikuu investor Toomase portfellis.

Arutleme mida ikkagi teha nii punaselt vastu vaatava portfelliga ning vaatame otsa eelmine nädal Jaak Roosaare antud ostusoovitustele. Lisaks mõtiskleme, milliseid võimalusi võib praegune situatsioon investorile pakkuda ning kas Toomas peaks muretsema oma Wise'i, Tesla või Adobe positsiooni pärast.

Heidame pilgu eesootavale Toomase konverentsile ning mõtiskleme, kas uutel rahakaasamistel võiks praegu võimalust olla.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel

13.00–14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”. Saates räägib saatejuht Art Lukas Maksekeskusest Äripäeva Akadeemia koolitaja ja Amazonis aktiivselt tooteid müüva Dan Murumetsaga sellest, kuidas alustada müüki Amazoni platvormil ning miks seal toodete müümine on atraktiivne .

Saates jagatakse ka nõuandeid, millest alustada, ning soovitusi toote hinnastamise, pakendamise kohta. Lisaks räägitakse ka toodete tagastustest, logistikast ning peamistest kuluridadest. Saadet toetab DPD Eesti.

15.00–16.00 “Töö ja palk”. Saate fookus on teemal, mis on ülimalt aktuaalne ja puudutab kas otseselt või kaudselt iga inimest – uurime olukorda tööjõuturul ning räägime tööjõupuudusest ja viisidest, kuidas seda leevendada. Saates on sel teemal arutlemas CV Partneri asutaja Iren Tomski ja Alexela personalijuht Katrin Püks. Saadet juhib Helen Roots.

Saade alustabki põhjaliku ülevaatega sellest, mis olukord täna tööjõuturul valitseb ja kellest või millest on tööturul praegu suurem puudus – tööst või tööjõust. Juttu tuleb ka populaarseimatest vakantsidest, värbamise ja töötajate hoidmise nippidest ning palgasurvest.

Saadet juhib Helen Roots.

