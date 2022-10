Ökonomist: hinnatõus küll alaneb, ent impordihinnad kasvavad

Luminor peaökonomist Lenno Uusküla Foto: Liis Treimann

Lähiajal on oodata, et hinnatõus hakkab selgelt vähenema, mis saab tuge elektri universaalteenuselt, ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Samas märkis ta, et Euroalal pole elektri kõrge hind veel tarbijahinda jõudnud, mis mõjutab impordihinda.

Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,3% ning võrreldes eelmise aasta septembriga 23,7%. Selline hinnatõus oli Lenno Uusküla sõnul ootuspärane. Ta märkis ta, et hinnakasv võrreldes augustiga on aeglustunud. Just augustikuu oli kõige suurema hinnakasvuga kuu. "Seal taga olid elektrihinnad ja kõrge naftahind. Septembris nägime kõrgetelt tasemetelt alanemist," sõnas Uusküla.

