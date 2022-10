Palk vähemalt 2000 eurot, mitte midagi tegema ei pea: kuidas Tallinna abilinnapea tööd pakkus

Lauri Laasi (keskel ) ja Arvo Sarapuu (paremal). Foto: Raul Mee

Kas tahaksite töökohta, kus palk on miinimum 2000 eurot, maksimum 6000 eurot, ja ülemus lubab, et tööd ei pea tegema ning isegi kohal ei pea käima? Just selliseid töökohti on omadele pakutud Tallinna linnavalitsuses.

Äripäev avaldas sel nädalal pealtkuulatud vestlusi, milles kõnelevad Tallinna linnas kõrgetel kohtadel olnud keskerakondlased ja linnaametnikud. Muu hulgas paljastus, kuidas on linnas kombeks omadele töökohti luua.

