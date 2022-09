Juhtkiri

Äripäev

Keskparteis pole essugi muutunud

Foto: Anti Veermaa

Keskerakond on moraalses mõttes sama valimiskõlbmatu kui Savisaare aegadel. See on jätkuvalt sooja koha partei, kus patud ühendavad ning avaliku raha ja õiglustundega võidakse käia ümber ääretu ülbusega, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Loodetavasti suudab Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid toimetusele andestada, et me auväärt parteid nii tühise asja eest nagu Ain Valdmanni võimalik Tallinna Soojusesse tööle võtmine nahutame. Tegu on vähemalt sama tähtsusetu küsimusega nagu see, miks korruptsioonikuriteos süüdistatav Mihhail Korb ikka RMK nõukogus edasi istub. Karilaid nõnda Eesti Päevalehele vastaski: see on " vähetähtis probleemiasetus ".

