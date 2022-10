Nädala lood: „Kurat, selles Keskerakonnas on kõik pätid“ ja Nordeconist voolab raha välja

Lõppeval nädalal ilmus Äripäevas kokkuvõte firmadest, kes parimat palka maksavad. Koit Brinkmann tõi välja iseloomulikud kohad Tallinna prügiveoafääri kohtutoimikutest, mis näitavad asjaosaliste käitumismustreid. Vaatasime ka, mis vaevab ehitusfirmat Nordecon.

Ettevõtete arv, kes maksavad keskmisena töötaja kohta palka üle 5000 euro, on aastaga kahekordistunud, saab näha Äripäeva Palga TOPi edetabelist . Isegi teades, et keskmine näitaja on lihtsalt arvutustehte tulemus, mitte kellegi päris palganumber, näitab see liikumise suunda ja see on suuremate palkade poole.