Eesti maa kallines üle 8 korra

Maakri kvartal Tallinna kesklinnas. Foto: Andras Kralla

Eesti maa väärtus on värske hindamise järgi 8,3 korda tõusnud 2001. aastaga võrreldes ja see on väärt 32,5 miljardit eurot, leidis maa-amet.

Maa on kallinenud kiiremini kui keskmine palk: kui maa väärtus on muutunud keskmiselt 8,3 korda, siis keskmine brutopalk kasvanud 4,8 korda, toob maa-amet välja. Eluasemekulud on kerkinud samal ajal 4,3 korda ja elukallidus 2,2 korda.

