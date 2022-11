Uudised

Raadiohommikus Sutter, Kirjanen, autotrendid ja turunduse TOP

Eesti Energia kasum kolmekordistus, samal ajal sulgevad ettevõtted kõrgete energiahindade tõttu uksi ja koondavad töötajaid. Kas selline olukord on normaalne? Räägime sel teemal juttu Eesti Energia juhi Hando Sutteriga.

Räägime juttu aasta töösturi nominendi Raul Kirjaneniga Eesti tööstuse ja metsanduse olukorrast. Kirjanen avab ka meditsiiniärisse sisenemist ja seda, kuidas edeneb Fibenoli katsetehase rajamine. „Minu kõige suurem hirm on, et tuleb vaikne varisemine,“ võtab ta kokku puidusektoris toimuva.

Turunduse TOPi üks võitjatest on Eesti üks vanimaid reklaamiagentuure Division. Mis on Divisioni pikaajalise edu saladus, räägib ettevõtte tegevjuht Aigi Sool.

Ja räägime ka autodest! Misasi on buumiv autode nii-öelda restomodimise äri, sellest räägib Äripäeva ajakirjanik Karl- Eduard Salumäe. Kui reaalne on selline tulevik, et autode omamise asemel hakkame neid massiliselt hoopis rentima, arutame AMTELi juhi Arno Sillatiga.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Linda Eensaar.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

09.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Seekordne saade ütleb: “Kiirustage, seltsimehed unetud, kiirustage!” Võiks liialdatult öelda, et 1968. aastal tehtud film “Mehed ei nuta” ennustas ette tänapäeva suurt trendi.

Juba mitu aastat on populaarsust kogunud uneturism. Hotellid on ju sisuliselt mõeldud magamiseks, aga seni on neis keskendutud pigem tegevustele, mis just und pärsivad (suurtes kogustes peened toidud, baaris pummeldamine, lähedal asuvas klubis poole ööni tantsimine). Täna aga soovivad inimesed reisides aina enam hoopis head und. Milliseid teenuseid ja niinimetatud uneretriite on hakatud pakkuma ja miks, kuulake lühisaatest.

Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokkuvõtvas saates võtame ette suured koondamised mööblitööstuses, LNG-terminali saaga jätku, kägistavad üürilepingud ja palju muud. Muidugi kuulutame välja ka nädala võitjad ja kaotajad.

Saates arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Neeme Korv ja Martin Johannes Teder.

13.00–14.00 “Edukad naised”. Sel korral käis Äripäeva raadio stuudios külas kunstnik Ene-Liis Semper.

Semper rääkis, kuidas sündis teater NO99, millised olid poliitaktsioonide ajal tema suhted poliitikutega ja kuivõrd võib kultuuriministri kritiseerimine hiljem kunstnikule kätte maksta. Samuti kirjeldas ta, milline on tema suhtumine rahasse, sealhulgas avas ta tagamaid, miks otsustas aastaid tagasi publiku ees oma honorari põlema panna. Investeeringutest jutustades tunnistas Semper, kuidas on aastate jooksul naeruväärselt kokku ostnud vaid üht liiki disaintoodangut, mille väärtust on varem alahinnatud.

Lisaks jutustas Semper, kuidas otsustas loobuda kopsakast Šveitsi teatri stipendiumist, sest oli äsja kohtunud oma tulevase partneri Tiit Ojasooga.

Saatejuht on Katariina Krjutškova.

15.00–16.00 “Tervisetark”. Migreen on kahtlemata ränk krooniline haigus, et millal on asi nii hull, et oleks mõttekas taotleda osalist või puuduvat töövõimet? Sellest, kuidas töövõime hindamine käib, millal ja miks migreenipatsient seda taotleda võiks ning mis kasu ta sellest saab, selgitab saates töötukassa ekspertarst dr Lembi Aug.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

