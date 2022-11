Artikkel

Uudised

Äripäev

6. november kell 10:00 Jaga lugu:







Raadiohommikus: hirmus sügis tööstuses, Saaremaa limpsitootja, e-sigaret koolis

Raadiohommikus tuleb juttu veipimisest ja kõikvõimalikest nüüdisaja nikotiinitoodete levikust Eesti koolides. Foto: Monkeybusiness/Scanpix

Mööblitootja Standard koondab, eksporditurgude kohal on sünged pilved, tellimused kuivavad kokku. Kas tumedana tunduvas tulevikus on ka lootusekiiri? Milliste meeleoludega minnakse vastu lähenevale tööstuse äriplaani konverentsile? Stuudiosse tuleb olukorda kommenteerima Äripäeva tööstusuudiste teemaveebi juht Harro Puusild.

Oma toodetele värskelt maineka ohutussertifikaadi hankinud Saaremaa vahujoogitootja, väikeettevõte Öun Drinks kasvatab hoogsalt käivet, investeerib ja sihib mittealkohoolsete jookide kasvavas segmendis uusi eksporditurge. Ettevõtte tegevjuhilt ja kaasomanikult Ainar Sepalt kuuleme kõigest lähemalt.

Veipimine ja kõikvõimalike nüüdisaja nikotiinitoodete levik Eesti koolides on tõsine teema. Müüjad kurdavad, et must turg vohab, ja tahaksid suuremaid vabadusi. Riigil tunduvad ideed otsas olevat. Kui suur on probleem ja kuidas sellega toime tulla, räägib Tallinna 21. Kooli direktor Meelis Kond. Tegemist on tunnustatud koolijuhiga, kes valiti tänavu aasta õppeasutuse juhi konkursil kolme nominendi hulka.

Pakume ka kuulata usutlust Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoniga, teemaks loomulikult energia hinnad ja varustuskindlus.

Nagu esmaspäeviti ikka vaatame otsa eelseisvale börsinädalale – milliseid tulemusi on oodata kodu- ja välismaalt. Teri aitab sõkaldest eristada Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub kuue saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Maailma kõige mustem must ajas kunstnikel närvi õige mustaks, sest üks ahne kunstnik võttis kõige tumedama musta värvi kasutamise ainuõigused omale. Üks teine kunstnik ütles, et see ahne kunstnik on ikka paras tohman ja ta ei tohiks enam kõige roosamat roosat ja kõige sädelevamat sära kasutada.

Musta värvi tüli oli mõni aasta tagasi kunstiäris tõeliselt obskuurne nähtus.

Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 “Minu karjäär”. Mainekad ja tuntud objektid ning lai tööde ja teenuste ampluaa tähendab ka suuremaid karjäärivõimalusi elektrivaldkonnas.

Saates räägivad oma karjääriloo ASi KH Energia-Konsult arendusjuht Kristin Möldre ja ettevõtte tegevjuht ning juhatuse liige Dmitri Beljajev. Mõlemad kinnitavad, et põnevat tööd jätkub headele spetsialistidele ja inseneridele elektrivaldkonnas alati, eriti aga praegu, kui valdkonnas on toimumas põlvkonnavahetus, mille tingib see, et suur osa hinnatud spetsialiste suundub väljateenitud pensionile.

Saatejuht on Kadrin Kahu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Stuudios on kuumal toolil Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar ja HKSCani uus juht Markus Kirsberg, kes püüavad anda aimu, mis hakkab lähimal ajal toimuma tööturul, kui palju tuleks töötajate palka tõsta ja milliseid ettevõtteid võivad tabada koondamised.

Saatejuht on Marge Ugezene.

12.00–13.00 “Tööandjate tund”. Mida peab tegema, et Eesti ettevõtted saaksid kõrgemat palka maksta ning seeläbi kasvaks ka riigieelarve kaudu ümber jagatav maksutulu? Sellele küsimusele vastab seekordne saade, mille fookuses on innovatsioon.

Eesti majandusele on esmatähtis suure lisandväärtusega ettevõtete investeeringute mahu kasvatamine ja konkurentsivõime parandamine. Kuidas seda teha, sellest räägivad saates Columbus Balticu omanik ja juht ning tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Ivo Suursoo ning Eesti Energia Enefit Idea Hubi juht Kadi Steinberg.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 „Uus Maa kinnisvarasaade“. Kordame veebruaris eetris olnud saadet, mille teema oli maatükkide ja kruntide ostmine. Räägime, mida teha, et omale investeeringuks või kodu rajamiseks soetatud maatükist ei kujuneks hilisemate tegevuste käigus ootamatute takistustega teekond. Seda selgitavad saates Harjumaa ja Harku kutseline maakler Ketlin Jundas ning jurist Karlis Kolk.

Selgitame, mida tähendab maa sihtostarve, kuidas toimub selle muutmise protsess ning mida on maaomanikuna võimalik teha, kui maa sihtotstarve ei vasta soovidele.

Peatume ka planeeringute ja piirangute teemal, räägime naabritevahelistest suhetest ning seda ka aiandusühistutesse ostetud maatükkide korral.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Lavajutud". Sel korral kuulete kahte ettekannet. Üks esinemine on lindistatud tänavu septembri lõpus toimunud Pärnu raamatupidamiskonverentsil. Kuulete Tallinna Ülikooli lektori Gertha Teidla-Kunitsõni ettekannet, mis keskendub õppimisele. Sellega mõtestab ta, mis peaks juhtuma, et me saaksime õppida, ja kuidas õppimine meie elu juhib ja mõjutab.

Teine ettekanne on lindistatud tänavu septembri lõpus toimunud müügijuhtimise aastakonverentsil. Kuulete müügi- ja juhtimistreenerit Tambet Tallot. Ta räägib sellest, kuidas müügitööd tehes viia fookus tulemustelt tegevustele ja miks on tegevuste mõõdikud olulised.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit