Eelmise aasta aruanne esitamata? Siis jäid ka elektri universaalteenuse pakkumisest ilma

Väikefirmade omanikel ja juhtidel tasub üle kontrollida, kas ja millal eelmise aasta aruanne ikka esitatud sai, sest kui see juhtus näiteks sügisesse, siis jäi elektrimüüjalt saamata ka odavama elektri pakkumine.

Tartu kesklinnas tegutseva Barclay hotelliga läks just nii. Ettevõtte juhatuse liige ning üks omanikest Urmas Uustal rääkis, et väikeettevõttena peaks Barclay Hotell AS elektrienergia universaalteenuse kasutajaks kvalifitseeruma küll, kuid pakkumist nad elektrimüüjalt Eesti Energialt ei saanud.

