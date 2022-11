Uudised

East Capital ostab Riias 53 miljoni euro eest bürookompleksi

Place Eleven Riias Foto: Indriķis Stūrmanis/Latvijas architektūra

Kinnisvarafond East Capital Real Estate soetas Riia kesklinnas bürookompleksi Place Eleven, mille väljaüüritava pinna suurus on 16 000 ruutmeetrit.

Fondi tegevjuhi Madis Raidma sõnul on tegemist atraktiivse ja säästliku hoonega. Ta ütles, et hoolimata ebakindlast turuolukorrast on hea aeg investeerida hoonesse, mis on heas asukohas, energiasäästlik ja esmaklassiliste rentnikega.

