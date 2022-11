Artikkel

Energiaauditi spetsialist: uusarenduste energiaklassid on juba aastaid valed

B- ja D-energiaklassi korteri kulud võivad erineda lausa kuni 40%. Foto: Andras Kralla

„See on suur probleem, mis on kestnud aastaid,“ tõdes energiamärgiste ja -audititega tegeleva Abaudit OÜ juht Vahur Suvi. Tema sõnul juhtub tihti, et uusarendusele esialgu määratud energiamärgis osutub tegelikult hoopiski mitme klassi võrra madalamaks.

„Just tegin ühe auditi majale, millele oli väljastatud B-klass. Selgus, et tegelikult on maja hoopiski D-klass. Nende tegelik gaasikulu on 50% suurem, kui oli algselt arvestatud,“ tõi Suvi näite. Tegu on uusarendusega, mis valmis kaks aastat tagasi. Nüüd mõtleb ühistu, mida edasi teha – kas kaevata arendaja kohtusse või mitte.

