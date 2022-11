Ettevõtjate küsitlus: kui saaks valimistel vastu hääletada, oleks EKRE seis kriitiline

Vastandumine tekitabki vaid... vastandumist. Foto on pärit 2015. aastast EKRE eestvedamisel korraldatud meeleavalduselt massiimmigratsiooni vastu. On ettevõtjaid, kes valiks Reformierakonna ainuüksi selleks, et EKREt mitte valitsusse lasta. Foto: Andras Kralla