Arvustus. Nissan tegi oma RAV4 hübriidi täitsa teistmoodi

Nissan X-Trail e-Power on mugav ja tehnoloogilisest küljest põnev. Foto: Nissan

Uuendusliku tehnikaga Nissan X-Trail e-Power sõidab nagu elektriauto, ent januneb bensiini järele.

Nissan taasleiutas hübriidi. X-Trail e-Poweri kapoti all asub bensiinimootor nagu ikka, kuid auto rattaid see ringi ei aja. Too jõuallikas üksnes toodab voolu elektriajamile või kahele olenevalt sellest, kas konkreetne sõiduk on esi- või nelikveoline.

Olemuselt liigitub e-Power nn jadahübriidiks, milliseid on varemgi nähtud (kuigi harva). Nissani tehnoloogia eristub siiski sellega, et puhvrina toimivat tillukest akut – kõigest 2,1 kWh – pistikust laadida ei saa.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev