Koroonalaenu saanud toitlustusärist tuleb kõrbelõhna: maksuvõlg kasvab ja kõik vaikivad

Äri Eestimaal: noored naised müüvad saage nii mis müriseb

Kujutage ette, et teie ettevõttesse sisse astuv klient ütleb, et tuli teie juurde, sest konkurent soovitas. Täpselt nii juhtub üsna tihti Rakveres tegutsevas ettevõttes Forestplus, mis müüb metsa- ja aiatehnikat, mistõttu on perefirma üheksa aastaga saanud edukaks ning lõppenud aastal tõusnud ka kiiresti kasvavate ettevõtete ehk gasellide pingeritta.

Kujutage ette, et teie ettevõttesse sisse astuv klient ütleb, et tuli teie juurde, sest konkurent soovitas. Täpselt nii juhtub üsna tihti Rakveres tegutsevas ettevõttes Forestplus, mis müüb metsa- ja aiatehnikat, mistõttu on perefirma üheksa aastaga saanud edukaks ning lõppenud aastal tõusnud ka kiiresti kasvavate ettevõtete ehk gasellide pingeritta.