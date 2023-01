Armin Karu investeerib miljoneid väärismetalli ja krüptosse

Kreeka ja Bulgaaria keeravad vanas plaanis nafta teistpidi voolama

Naftatoru ehitamine Kreeka linna Alexandroupoli ja Bulgaaria Burgase vahele on jälle päevakorras, ainult et nafta ei hakkaks seal voolama mitte Bulgaariast Kreekasse, vaid vastupidi, et jõuda Balkani ja Ida-Euroopa turgudele, kirjutab Kreeka leht eKathimerini.

