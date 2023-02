Piimatöösturid võitlevad kukkuvate ekspordihindadega

Valio Eesti juht Maido Solovjov tunnistab, et olukord on piimatööstuste jaoks täbar.

Eesti piimatootjad ja -tööstused on sattunud täbarasse olukorda, sest eksporti minevate piimatoodete hind on kukkunud, samas toorpiima kokkuostuhind samas tempos tööstuste jaoks langeda ei pruugi.

Piimatööstuse Valio tegevjuht Maido Solovjov ütles Tööstusuudistele , et tööstustel on praegu kaks suuremat probleemi: ühelt poolt on piimafarmipidajad pahased nende tööstuste peale, kes neile vähe maksavad, teisalt on raskustes need tööstused, mis maksavad toorpiima eest endiselt kõrget hinda.