Raadiohommikus: lubadustest väikeettevõtetele, reisimisest ja kommunikatsioonist

Powell: intressi edasised tõstmised on keset tugevat tööturgu vajalikud

Föderaalreservi esimees Jerome Powell ütles intervjuus, et USA majanduses on inflatsiooni aeglustumise protsess alanud. Lisades, et tõenäoliselt on vaja täiendavaid intressimäärade tõstmisi inflatsiooni viimiseks tagasi 2% eesmärgini.

