Uudised

Äripäev

20. märts kell 15:00 Kuula







Raadiohommikus: näpunäited, kuidas võita investori süda (ja raha)

Raha. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio teisipäevane hommik toob kuulajateni nõuandeid, kuidas pääseda ligi investori rahakotile, aga ka Eesti šokolaadimeistri edusammud Aasias ja Venemaa-Hiina suhete viimase seisu.

Äriingel Mait Sooaru selgitab raadiohommikus, miks tänavusel sTARTUp Dayl sai võidu just põllumajanduses tegutsev idufirma ja millistele kohtadele tuleks ettevõtjal tähelepanu pöörata, et investorid toetaksid kasvurahaga.

Jaapani turule on jõudnud Võrumaa pereettevõte Roosiku, mille üks omanikest Reet Kasekamp räägib eduka eksporditeekonna tagamaadest ja sellest, kuidas raskemaks läinud ajal sellel teekonnal jätkata.

Geopoliitikas jälgivad paljud Venemaa ja Hiina suhteid, sest mõjud ulatuvad ka Euroopasse ja kaugemale. Millised on Venemaa ja Hiina suhete viimased arengud ja mida tasub eestlastel kõrva taha panna, räägib lähemalt Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Rüüt Kaljula.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Kõik Ärikinnisvarast”. Saates on Foruse juhatuse liige Teet Raudsep, kellega räägime kinnisvarahaldusest ja -hooldusest, ennetava hoolduse olulisusest ning valdkonna arengusuundadest ja trendidest.

Samuti arutleme, kuidas viimaste aastate kriisid on ärikinnisvara haldust mõjutanud ning kas ja kuidas on seeläbi muutunud klientide ootused pakutava teenuse osas.

Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates räägivad investorid Marti Tellas ja Joonatan Uusväli oma teekonnast finantsvabaduse poole, kuhu nad on investeerinud selleks, et rahalist sõltumatust luua, kust on nad saanud oma teadmisi ning mida plaanivad edaspidi teha.

Samuti tuleb jutuks nende alustatud kogukond „Investor joomas“ – kellele ja miks see mõeldud on, mis kasu nad sellest on saanud ning kes sellega liituda saab.

Saadet juhib Simo Sepp.

13.00–14.00 „E-kaubanduse areng ja tulevik“. Seekordsed saates võtame luubi alla e-poodide allahindluste ja hindade kuvamise, tarbijamängud ning ka tarbijakaebused. Stuudios avavad teema tagamaid tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees, infoühiskonna talituse reklaami ekspert Diana Lints ja ettevõtluse osakonna jurist Martin Simmermann.

Saates tuuakse välja olulised nüansid, mida e-poodidel tasub silmas pidada, et mitte saada trahvi või sattuda musta nimekirja. Tuuakse ka näiteid, mille vastu enim eksitakse ning millised on sagedasemad probleemid, millega ameti huviorbiiti satutakse.

Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Mis on tööelus teistmoodi kui 20 aastat tagasi ja kas muutunud on töötaja, töö olemus või ühiskond? Missuguse muutuse on läbi teinud juhtimine ja mida ette võtta olukorras, kus vanad meetodid ja võtted töötajate arendamiseks enam ei sobi?

Saates on külas diplomeeritud coach’id ja superviisorid ning Elukindla podcast’i autorid Karl Teichmann ja Maria Tammesalu ning Multilingua keelekeskuse juht Malle Nei. Juttu tuleb moodsast õppimisest ja töötajate arendamisest.

Saadet juhib Helen Roots.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.