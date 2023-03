Venemaa alustas ulatusliku sõtta värbamise kampaaniaga ka suurlinnades

Ukraina relvajõud valmis tulistama haubitsatest Bahmuti lähedal, kus käivad praegu kõige raskemad lahingud. Foto: Reuters/Scanpix

Kampaania sõtta värbamiseks käib nüüd ka suurlinnades, mitte ainult ääraladel, rääkis kaitseväe pressikonverentsil kolonel Tarmo Kundla.

See tähendab Kundla sõnul, et sõda Ukrainas saab nüüd ka Lääne-Venemaa elanikele palju lähedamaks. Avatud on ka värbamispunktid.