Taga vasakul seisab HUUMi omanik Siim Nellis, kes osa tootmisest Kiievi lähedale kolis. Esiplaanil näitab tehase omanik Roman Kazanko keevitamist ette, järgmisena saab proovida Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk (keskel). Foto: Liis Treimann

Indrek Lepik

20. märts kell 17:41

Otse Ukrainast: Eesti firma liigutas tüki tootmist Kiievi lähedale

Tartu saunakerisetootja HUUM viib pea kolmandiku tootmisest sõjas olevasse Ukrainasse. Ettevõtte juhi Siim Nellise sõnul aitab ukrainlasi kõige rohkem see, kui neil on tööd.

"Lasketiirust on ikka abi ka," ütleb Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk, kui on kinni keevitanud kaks metallplaati. Tehase omanikult Roman Kazankolt teenib ta välja igatahes kõva kiituse – algaja kohta kindel käsi, suursaadikule on tööd küll, kui tollel suvel lähetus otsa saab.

Kuid veelgi enam on selle töö järele janunenud kohalikud mehed. Keevitaja Vitali tõdeb koos tehasejuht Romaniga, et tõepoolest, molodets, kuid tegelikult on tal hea meel, et kohalikel lõpuks tööd on.

"Oli ikka aegasid, kus tööd polnud üldse. Kui see koostöö püsib, siis on asjad hästi ja tööd jagub pikemakski," ütleb Vitali, kes töötab selles Kiievi äärelinnas asuvas tehases.

Nellis: tulime siia ikkagi äri tegema