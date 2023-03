Eesti Energia uued juhid saavad eelmistest erineva töötasu

Koolitajad kummutavad müüdi: võrdsus ei tähenda naiste ja meeste sõda

Võrdsusest rääkides kiputakse arvama, et see tähendab sugupoolte võitlust, kuid see on laiemalt töökeskkonna parandamise ja ka äritulemuste kasvatamisega seotud, kinnitasid Äripäeva raadios võrdsuse ja mitmekesisuse koolituste korraldajad.

Võrdsusest rääkides kiputakse arvama, et see tähendab sugupoolte võitlust, kuid see on laiemalt töökeskkonna parandamise ja ka äritulemuste kasvatamisega seotud, kinnitasid Äripäeva raadios võrdsuse ja mitmekesisuse koolituste korraldajad.