Kapo hoiatab ettevõtjaid: tööreis Venemaale võib viia FSB küsitluseni

Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu tutvustas täna on 10aastase ametiaja viimaseks jäävat kapo aastaraamatut. Foto: Liis Treimann

Kuigi Venemaa vaenutegevuse fookus on suunatud Ukrainasse, pole Moskva jätnud tähelepanuta ka oma teisi naaberriike, olgugi et sanktsioonide tõttu on luure- ja õõnestustegevus häiritud.

Täna esitles kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu oma ametiaja viimast kapo aastaraamatut. Kapo hinnangul on põhjust oodata Venemaa luuretegevuse intensiivistumist, kuna Ukrainas peetava sõja tingimustes on Venemaa vajadus teabe järele tavapärasest suurem, riigi ootused luurele kõrgemad, kuid sanktsioonide ja diplomaatiliste suhete nõrgenemise tõttu on info kogumine jällegi keerulisem.