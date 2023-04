Artikkel

13. aprill kell 10:41







Konkurentsiamet küsib kütusemüüjatelt andmeid

Konkurentsiamet küsib andmeid üheksa suurema kütusemüüja käest, aga oma seisukohti saavad esitada ka teised. Foto: Andras Kralla

Konkurentsiamet küsib üheksalt suuremalt mootorikütuste jae- ja hulgituru müüjalt andmeid, et saada selgust, kuidas need turud toimivad, selgitada välja võimalikud konkurentsitõrked ja vajadusel pakkuda konkurentsi soodustavaid meetmeid.

„Loodame, et meie analüüs annab vastuse ka sellele, kuidas toimub hinnastamine ja kas vastab tõele, et maailmaturu hinna tõusu korral jõuab see tanklasse pea kohe, ent maailmaturu hinna langus jõuab viivitusega,“ ütles konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee pressiteate vahendusel.