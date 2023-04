Uudised

Raadiohommikus: kõik kinnisvara- ja ehitussektorist ja parimad aktsiaideed

Merko Ehituse finantsüksuse juht Urmas Somelar tõi sel nädalal esile, et hoolimata jäätunud kinnisvaraturust on Merko paindlik ning arenduste asemel tuuakse tulemused ära ehitussektorist. Foto: Andras Kralla

Nädala viimane raadiohommik viib meid külla ehitus- ja kinnisvarakontsernile Merko Ehitus ning ühtlasi jagame ekspertide abiga kamaluga praktilisi soovitusi kontol seisva raha tootlikuks paigutamiseks.

Raadiomikrofoni ette astuvad Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov ning Merko Ehituse finantsüksuse juht Urmas Somelar. Elukondliku kinnisvaraturu väljavaadetest teeb põhjaliku ülevaate kinnisvaraekspert Tõnu Toompark.

Sellest, kuhu on praegu kõige mõistlikum raha paigutada, räägime finantsvabade investorite Taavi Ilvese ja Jake Farraga ning maailma finantsturgude edasist liikumise suunda ennustame üheskoos elukutselise börsikaupleja Igor Doroshenkoga.

Kes ja kui palju Eesti kohalikest börsiettevõtetest tänavu dividende maksavad ning mida tuleb arvestada enne dividendiaktsiate ostu, võtame jutuks investori ja rahatarkuse edendaja Jekaterina Tindiga.

Hommikuprogrammi teevad Juhan Lang ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Teadupärast on kokaiin kallis kraam, mida igaüks omale lubada ei saa. Hispaanias aga on viimase aja trendikaim narkootikum Roosa Kokaiin. Ja see on veel kallim kui päris kokaiin. Kummaline ja obskuurne selle juures on see, et isegi kui see on kallis ja trendikas just rikkurite seas, siis ta ei ole päriselt ei kokaiingi ega ka mitte kuigi kvaliteetne.

Kuula täpsemalt saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Eesti keskmine ühe mehe e-pood saadab kuus välja keskmiselt 250–500 pakki. Kas e-poodniku argipäev on laopinna rendi maksmine, pakkimised-kleepimised ja pakiautomaadi järjekorras seismine või saab ka teisiti?

E-poe ülesehitamisest, eestlaste ostuharjumustest ja kaubanduskeskuste tulevikust räägib saates e-poe haldusteenuseid pakkuva Pacmaci müügijuht Margus Peil. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokku võtvas arvamussaates vaatavad ajakirjanikud otsa koalitsioonileppe võitjatele ja kaotajatele ning annavad mõtteid riigiaparaadi kärpimiseks, mille osas esmaspäeval ametisse astuv valitsus veel küllaltki kidakeelne on. Otsesaates arutlevad ajakirjanikud Janno Riispapp, Laura Saks ja Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates tuleb juttu Chat GPT ja AI tööriistadest, mis on digiturundajale kasulikud. Lisaks puudutatakse ka tehisintellekti keele teemat, visuaalide tegemist, autoriõigust ning räägitakse ka sellest, kes saab kõige enam kasu AI kasutamisest.

Selleks kutsusime saatesse digiturunduse strateegi ja DreamGrow' asutaja Priit Kallase, kes toob ka näiteid, kuidas tehisintellekti enda kasuks tööd tegema panna. Saadet juhib külalissaatejuhi ametis Äripäeva idufirmade teemaveebi FoundMe tegevtoimetaja Tarmo Virki.

15.00–16.00 "Kullafond". Aasta tagasi eetris olnud saates räägitakse teemast, mis on praegugi aktuaalne: kuidas leevendada töökäte puudust välistööjõu abil, kuidas välisspetsialiste siin õnnelikuna hoida ja kui palju nende värbamine maksab.

Samuti räägivad saatekülalised eduka globaalse värbamise näidetest ja sellest, mis kindlasti ei tööta. Lisaks räägitakse trendidest tööturul: mis on töötajatele palgast veelgi olulisem?

Stuudios on globaalsete talentide relokeerimisega tegeleva ettevõtte Movemytalent tegevjuht Hanno Ahonen ning rahvusvaheliselt kvalifitseeritud personalijuht ja Cloudmore’i personalidirektor Katri Delimoge. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.