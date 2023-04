Börsikaupleja: suur ostuvõimalus veel tuleb

Börsikaupleja Igor Doroshenko Foto: Raul Mee

Praegu oleme selles situatsioonis, kus on väga raske öelda, kuhu hakkame liikuma, rääkis börsikaupleja Igor Doroshenko Äripäeva raadios.

Doroshenko sõnas, et kõik ootavad esimese kvartali tulemuste hooaega ja firmade prognoose. Praegu on palju signaale, et tuleb majanduslangus. Aasta lõpuni võib näha veel väiksemat rallit, aga siis näeme karuturu jätkumist ja suurim kukkumine on veel ees, rääkis ta.